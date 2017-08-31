Надежда Савченко рассказала о рукопожатии с Захарченко и Плотницким. Новости

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко рассказала, что факт рукопожатия с «главой ДНР» Александром Захарченко – это правда. Об этом сама Савченко рассказала в интревью белорусской прессе.

В частности, отвечая на вопрос, если бы сейчас можно было отмотать время назад, во время встречи в Минске с Захарченко и Плотницким, она бы хотела что-то изменить, Савчекно сказала, что поступила бы точно так же. «Потому что все мои действия и поступки дали сдвиги в процессе обмена пленными. Конечно, они сейчас незаметны. Люди хотят чуда на другой день. Хотят, чтобы сразу на волю вышли все пленные. Такого, к сожалению, не будет. Но если бы не было тех моих поступков,то политики не решили бы этот вопрос еще лет десять. А так, я думаю, он решится в ближайшее время. Все, что я сделала, сделано обдуманно. Никогда не боялась за свои рейтинги, за свою репутацию. И в тюрьме, и на воле я всегда несла ответственность за свои поступки и решения, поэтому меня не пугает, что люди могут подумать. Как правило, верят телевизору, верят пропаганде, направленной на простого обывателя. Она есть в России, есть у вас в Беларуси. К сожалению, есть и у нас. Мы ее называем «порохоботовская». Смысл этой пропаганды в том, чтобы показывать, какая власть хорошая, и как все остальные ей мешают», – сказала Савченко.

На вопрос, было ли у нее рукопожатие с Захарченко и Плотницким, и что она чувствовала в тот момент, народный депутат уточнила, что телевизионные картинки приучили к тому, что любые переговоры начинаются фотосессий, рукопожатием и только после этого переговорщики уходят в зарытые комнаты. «Ничего подобного у нас не было. Встретились с Захарченко и Плотницким мы довольно холодно, о рукопожатии в тот момент не могло быть и речи. Идя на эти переговоры, я преодолевала себя. С Плотницким в 2014 году мы стреляли друг в друга, а с Захарченко вообще в первый раз увиделась. Но по окончании переговоров, когда мы вышли на договоренности по обмену пленными, когда я поняла, что и они хотят вернуть людей живыми, не стремятся, чтобы это затягивалось, мы пожали друг другу руки. При этом я не почувствовала какого-то озарения, как порой бывает, что это непременно правда, либо, наоборот, что тебя обманывают. Мне просто казалось, что у них есть желание обменять всех на всех», – сказала Надежда Савченко.