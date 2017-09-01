Шкиряк не верит в миротворцев ООН на Донбассе. Главная

Введение на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ или миротворцев ООН является маловероятным, Украине придется бороться с незаконными вооруженными формированиями собственными силами. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если мы говорим о полицейской миссии, она должна составлять не менее 35 тысяч вооруженных полицейских. Если бы там могли состояться выборы, то для охраны избирательных участков надо 14-15 тысяч полицейских. Я не верю ни в одну полицейскую миссию, если говорить об ОБСЕ. Если говорить о самой удобной и правильной, – это ООН, но этого не будет, я не верю», – подчеркнул Шкиряк.

«На Донбассе будет установлена украинская власть. Террористы будут наказаны. Думаю, нам придется это осуществлять своими силами», – подытожил советник главы МВД.

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