Украина рассматривает три варианта ввода миротворцев, – Герасимов. Главная

Украина рассматривает три варианта ввода миротворцев, – Герасимов

01.09.17 07:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Украинская власть делает все возможное для ускорения ввода миротворческой миссии на Донбасс. Об заявил председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, говорится на официальной страницы политсилы в Facebook.

«Сейчас в обсуждении есть несколько вариантов (ввода миротворческой миссии, – прим.). Первое – это, например, формат, предложенный президентом Украины, озвученный во время сессии Генеральной Ассамблеи. Также в обсуждении действительно находится формат ввода миротворцев под формат ОБСЕ. И также в обсуждении находится ввод миротворцев под формат полицейской миссии из Европы. Что будет быстрее и что будет более эффективно, покажет время», – сказал Герасимов.

Он акцентировал, что и президент Украины, и МИД, и украинские дипломаты, и украинские парламентарии – «мы делаем все для того, чтобы ускорить этот момент». «Потому что мы все понимаем: как только это будет сделано, ситуация моментально изменится к лучшему. Ведь сегодня, как только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сейчас присутствует на Донбассе, прибывает в какое-то место – сразу обстрелы, моментально нарушения перемирия, моментально враждебные действия со стороны террористов или вообще останавливаются или уменьшаются. Именно поэтому президент Украины настаивает на том, чтобы миссия не работала, например, с 9-ти до 6-ти, а постоянно присутствовала на линии», – отметил Герасимов.

Он также подчеркнул, что представители России не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

«Когда мы говорим о миротворцах, действительно есть проблематика, связанная с тем, что Россия является членом Совета безопасности ООН. Но это не касается ситуации в Украине. Это касается вообще внутренней ситуации ООН, которая действительно сейчас нуждается в реформировании. Теперь относительно того, что Россия – страна-агрессор – одновременно может быть агрессором и миротворцем. Этого не будет... Несмотря на усилия России, санкции остаются и даже усиливаются. Что является верным. Потому что единственный источник для страны-агрессора избавиться от санкций – забрать свои войска с оккупированной территории и освободить украинскую территорию», – резюмировал он.

В то же время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что введение на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ или миротворцев ООН является маловероятным, Украине придется бороться с незаконными вооруженными формированиями собственными силами.

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