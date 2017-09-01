Украина рассматривает три варианта ввода миротворцев, – Герасимов. Главная

Украинская власть делает все возможное для ускорения ввода миротворческой миссии на Донбасс. Об заявил председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, говорится на официальной страницы политсилы в Facebook.

«Сейчас в обсуждении есть несколько вариантов (ввода миротворческой миссии, – прим.). Первое – это, например, формат, предложенный президентом Украины, озвученный во время сессии Генеральной Ассамблеи. Также в обсуждении действительно находится формат ввода миротворцев под формат ОБСЕ. И также в обсуждении находится ввод миротворцев под формат полицейской миссии из Европы. Что будет быстрее и что будет более эффективно, покажет время», – сказал Герасимов.

Он акцентировал, что и президент Украины, и МИД, и украинские дипломаты, и украинские парламентарии – «мы делаем все для того, чтобы ускорить этот момент». «Потому что мы все понимаем: как только это будет сделано, ситуация моментально изменится к лучшему. Ведь сегодня, как только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сейчас присутствует на Донбассе, прибывает в какое-то место – сразу обстрелы, моментально нарушения перемирия, моментально враждебные действия со стороны террористов или вообще останавливаются или уменьшаются. Именно поэтому президент Украины настаивает на том, чтобы миссия не работала, например, с 9-ти до 6-ти, а постоянно присутствовала на линии», – отметил Герасимов.

Он также подчеркнул, что представители России не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

«Когда мы говорим о миротворцах, действительно есть проблематика, связанная с тем, что Россия является членом Совета безопасности ООН. Но это не касается ситуации в Украине. Это касается вообще внутренней ситуации ООН, которая действительно сейчас нуждается в реформировании. Теперь относительно того, что Россия – страна-агрессор – одновременно может быть агрессором и миротворцем. Этого не будет... Несмотря на усилия России, санкции остаются и даже усиливаются. Что является верным. Потому что единственный источник для страны-агрессора избавиться от санкций – забрать свои войска с оккупированной территории и освободить украинскую территорию», – резюмировал он.

В то же время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что введение на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ или миротворцев ООН является маловероятным, Украине придется бороться с незаконными вооруженными формированиями собственными силами.

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