На Донетчине аферисты, собирая деньги, выдают себя за представителей Жебривского. Новости

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предостререг от попадания на удочку мошенников, которые могут представитьс его советниками и предлагать перечислять деньги. Об этом Жебривский сообщил сегодня, 31 августа, на своей странице в Facebook.

«Внимание! В Донецкой области под видом благотворителей орудуют мошенники! Как мне докладывают, в области появилась группа мошенников, которые присылают письма или звонят руководителям крупных предприятий, организаций, фермерских хозяйств и, называя себя моими советниками или помощниками моих заместителей "настоятельно рекомендуют" срочно перечислить средства якобы для того, чтобы отправить на отдых детей социально уязвимых категорий», – пишет губернатор.

Он также уточнил, что дал поручение правоохранителям безотлагательно и жестко реагировать на такие факты. «Заявляю и предупреждаю всех: никаких советников или заместителей на сбор средств я не отправлял и не буду отправлять; поручений собирать средства из бизнеса на оздоровление детей или еще на какие-то нужды не давал и давать не буду. К кому поступят такие письма или прозвучат такие звонки - немедленно сообщайте облгосадминистрацию (телефон приемной 0626460330) и правоохранительные органы. Мошенники должны быть найдены и наказаны!» – пишет Павел Жебривский.