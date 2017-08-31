На Донетчине 1 сентября возле каждой школы будут дежурить полицейские. Новости

Завтра, 1 сентября, безопасность детей непосредственно во время торжеств будут охранять более 760 полицейских. Под особым вниманием учебные заведения в населенных пунктах на линии огня. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Всего на обеспечение общественной безопасности в Донецкой области 1 сентября и в последующие выходные дни задействовано более 900 сотрудников полиции и Нацгвардии. Покой граждан будут охранять 430 пеших и автомобильных нарядов. «По распоряжению руководства ГУНП в Донецкой области в связи с проведением школьных линеек работу полиции региона была усилена, а каждое учебное заведение взято под охрану», – говорится в сообщении.

Уточняется, что учебный год начнется в 560 школах, куда придут более 152 тысяч учеников, из них почти 17 000 - первоклассники. В каждой непосредственно рядом с детьми на протяжении всей церемонии будут находиться полицейские. Сотрудники ювенальной превенции следить за безопасностью, реагировать на обращения и в случае необходимости оперативно оказывать помощь.

Цель правоохранителей – предотвратить ситуации, которые могут нести угрозу для жизни и здоровья детей, чтобы школьники, как и их сверстники в мирных областях, могли спокойно отметить праздник первого звонка.

Торжественные мероприятия запланированы и в 37 школах на линии разграничения, где дети очень ждут праздника. Поддержать малышей в этот важный для них день в прифронтовые учебные мероприятия приедут руководители полиции Донбасса.

Кроме того, у школ будут работать наряды отдела безопасности дорожного движения, которые будут регулировать движение и наблюдать за соблюдением правил дорожного движения.

Напомним, накануне нового учебного года все школы были тщательно обследованы полицейскими, взрывотехниками и кинологами совместно с сотрудниками ГСЧС