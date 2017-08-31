Донецк ушел в себя, – «экс-глава народного совета ДНР» заметил, что люди погрустнели. Новости

Бывший «председатель народного совета ДНР» Андрей Пургин заявил, что в настоящее время жизнь Донецка кардинально изменилась с началом войны. Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.

В частности, он отмечает, что некогда мегаполис с «сумасшедшим» темпом жизни не мог остановиться ни на минуту – энергия била ключом даже по ночам. Кроме того, произошло перемещение людей с окраин города ближе к центру. «С началом войны город изменился – жизнь переместилась с окраин ближе к центру. Сегодня приграничные районы являются слабозаселенными. Произошло большое перемещение населения. Меньше людей на улицах, меньше машин – другой темп жизни. Люди мало куда спешат. Раньше Донецк был мегаполисом, городом-миллионником, где люди всегда бежали, торопились, что-то все время пытались успеть. Сегодня же, если посмотреть в каком темпе живет Донецк, то видно, что интенсивность жизни снизилась», – уточняет Пургин.

По его мнению, сами же дончане тоже, безусловно, изменились. «Они начали замечать соседей, людей с которыми работают в коллективах, стали более внимательными, участливыми, доброжелательными. Война и вместе с ней новые условия и темп жизни сблизили людей. Люди, которые пробыли здесь 2014, 2015 и последующие года более уважительно и доброжелательно относятся и к себе, и к окружающим. Сейчас можно обратиться к соседу за помощью и тебе помогут. В этом плане мы тоже ушли от мегаполисного восприятия жизни, когда никто никому не друг. С другой стороны, город стал меньше улыбаться, меньше веселиться. Он пребывает в некоем апатичном настроении. По моему мнению, это большая проблема. Донецк доброжелательный, но он перестал улыбаться. Даже поведение молодежи не похоже на поведение стандартной молодежи, которая всегда веселится, всегда что-то хочет, придумывает и ищет развлечений. Город стал жить со сжатыми зубами, это видно и по молодым, и по общей ситуации в городе. Война наложила свой безжалостный отпечаток – все эмоции переживаются внутри, в молчании. Страх, гнев, радость меньше выплескиваются наружу. Город ушел в себя», – считает один из основателей «ДНР».