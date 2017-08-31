Штепу перевели в штрафной изолятор, – адвокат. Новости

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, перевели в штрафной изолятор Харьковского СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко, пишет «Тиждень».

«С сегодняшнего дня Штепе третий раз с начала недели изменили условия содержания в СИЗО: ее перевели на 10 дней в штрафной изолятор якобы за то, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00. В результате, состояние ее здоровья ухудшилось», - отметил адвокат.

Однако, по его словам, накануне Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил жалобу защиты на условия содержания Штепы и отсутствие медицинской помощи и приказал обеспечить приемлемые условия для арестованной.

Ранее сообщалось, что Нели Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Всех свидетелей обвинения суд не успел допросить. Следующее заседание назначили на 19 сентября.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду.

2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.