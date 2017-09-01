Сводка из зоны АТО за 1 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки в зоне АТО продолжались одиночные обстрелы украинских позиций, используя в основном стрелковое оружие. Всего незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

Донецкое направление: почти 70% от общего количества суточных обстрелов произошли в Авдеевской промзоне, шахте Бутовка и поселке Зайцево.

На луганском направлении «противник обстрелял из гранатомета наши укрепления у Катериновки».

На приморском (мариупольском) направлении в конце суток сохранялась тишина.

«По нашим оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направленные на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет», – сказал Стельмах.

В свою очередь в «ДНР» заверяют, что за минувшие сутки украинская сторона 17 раз нарушила режим прекращения огня. «По прифронтовым зонам на донецком направлении с позиций ВСУ выпущено 14 мин калибра 82 мм. На мариупольском и горловском направлениях зафиксированы обстрелы двух населенных пунктов из бронетехники и стрелкового оружия», – уверяет «оперативное командование ДНР».

В «ЛНР» говорят о 5-ти обстрелах их позиций за минувшие сутки в районе Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, села Логвиново.