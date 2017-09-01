В Краматорске должников отключают от воды. Новости

В Краматорске по состоянию на 30 августа уровень оплаты населением за услуги по водоснабжению и водоотведению составил 88%, в том числе многоквартирный сектор – 89% и частный сектор – 81%. Об этом сообщает пресс-служба КПП «Краматорский водоканал».

Отмечается, что недоплата в денежном выражении составила 587 тыс. грн.

Коммунальщики проводят мероприятия по отключению должников от услуг водоснабжения. Так, в многоэтажном секторе это делают с помощью запорного устройства «Финиш», которое дает возможность отключить только абонента-должника и не влияет на функционирование общих канализационных стояков.

«Возобновление услуг будет возможно только после полного погашения задолженности и оплаты работ по подключению, стоимость которых составляет 840,13 грн», – уточнили в водоканале.

Также ежедневно в частном секторе проводятся отключения должников спецбригадой, имеющей в распоряжении экскаватор.

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