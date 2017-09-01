Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию. Новости

Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию

01.09.17 09:21dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Студенты-переселенцы имеют право на получение социальной стипендии. Об этом напоминает юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Яна Пиявская

В целом получение социальной стипендии регулируется постановлениями Кабинета министров № 1045, 1047, 1050.

Кто получит. Постановление №1045 предусматривает, что социальную стипендию для студентов вузов могут получить:

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • люди, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет;
  • люди, чьи родители шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее 15 лет, или погибли в результате несчастного случая на производстве, или стали инвалидами I или II группы;
  • участники боевых действий и их дети;
  • дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;
  • внутренне перемещенные лица.

Требования получения. Стипендию предоставляют тем, кто учится на бюджете, не получает академическую стипендию, не находится на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей), не находятся в академическом отпуске.

Как получить. Студент-переселенец должен обратиться в деканат с заявлением. В нем надо указать основания для назначения соцстипендии, а также копии:

  • паспорта гражданина Украины;
  • свидетельства о рождении;
  • идентификационного кода;
  • справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Стипендиальная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения письменного обращения принимает решение о праве на стипендию. В случае положительного решения, соответствующая социальная стипендия выплачивается с даты обращения.

Сколько выплачивают. Социальную стипендию назначают на весь период обучения начиная с месяца обращения. Выплачивают ежемесячно:

  • студентам вузов I-II уровня аккредитации – 750 грн;
  • студентам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1000 грн;
  • студентам высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2000 грн.

Согласно Постановлению №1050, соцстипендия выплачивается студентам, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг.

Академическая задолженность возникает, если:

  • в течение учебного семестра до начала текущего семестрового контроля, определенного учебным планом, студент по любому предмету не набрал минимум баллов, определенный в учебном заведении;
  • во время семестрового контроля по любому учебному предмету студент не набрал минимум баллов, определенный в учебном заведении.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» размер социальной стипендии (для детей-сирот и детьми, оставшимися без попечения родителей и пр.) составляет: 

  • для учащихся – 1700 руб. в месяц (791 грн);
  • для студентов – 3520 руб. в месяц (1637 грн).

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