Донетчина: по обе стороны линии фронта примерно одинаковое количество школ. Новости

На подконтрольной части Донецкой области в этом году за парты сядут 152,5 тыс. школьников, в том числе – 16 776 первоклассников. Их будут учить более 15 тыс. учителей. Об этом сегодня, 1 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На территории области, контролируемой украинскими властями, находится 567 школ всех типов и форм собственности. «16 из них уже не будут открыты в результате разрушений, ведения вблизи боевых действий или при отсутствии учеников», – отметил губернатор.

По его данным, на временно неподконтрольной территории остается 535 школ.

«На украинском Донбассе мы внедряем новую философию современной украинской школы. И дело не только в том, что ремонтируем и оборудуем школы по европейским стандартам, наполняем их украинским содержанием. Мы – по сути – приносим Европу в каждый город и село, в каждую громаду, где возникнет такая обновленная школа. Не все складывается так быстро, как бы нам хотелось», – продолжил Жебривский.

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