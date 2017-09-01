В «ДНР» запрещают ОБСЕ запускать беспилотники над ДФС. Новости

Представитель незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» запретил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией (ДФС). Представитель НВФ сообщил наблюдателям Миссии, что получил приказ не разрешать команде Миссии запускать БПЛА в этом районе, а также открывать огонь по любому БПЛА, который будет замечен в районе фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 августа.

«Член "ДНР" в Ясиноватой снова не позволил наблюдателям осуществить запуск БПЛА над Донецкой фильтровальной станцией, невзирая на то, что СММ заблаговременно уведомила СЦКК о планируемом полете. Член "ДНР" сообщил, что его командиры приказали открывать огонь по любому БПЛА, который он увидит, а также не разрешать команде Миссии запускать БПЛА в этом районе. Он также сказал, что если бы наблюдатели запустят БПЛА, то члены "ДНР" под его командованием собьют аппарат. СММ проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете.