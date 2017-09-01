В Краматорске сократилось число преступлений. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) по сравнению с минувшим годом уменьшилось количество преступлений.
Так, с января по июль 2017 года учтено 1 тыс. 498 преступлений, совершенных на территории Краматорска, а это на 254 меньше, чем за тот же период 2016 года. Из них: 58 особо тяжких, 427 тяжких и 606 средней тяжести. Более половины – это преступления против собственности, в числе которых, три четверти (622) составляют кражи.
За 7 месяцев 2017 года Краматорской местной прокуратурой было направлено в суд 400 производств, что на 16 больше чем за тот же период 2016 года. Также направлено в суд 4 обвинительных акта за коррупционные преступления.
Кроме того, было завершено расследование 27 уголовных производств в бюджетной сфере и 1 в сфере земельных правоотношений.
С начала года в суд направлено 24 уголовных производства по ст. 260 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).
Источник: КраматорскPost
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