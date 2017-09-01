В «ДНР» продолжают препятствовать работе ОБСЕ. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» не разрешили патрулю Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проехать через блокпост, расположенный в районе неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 августа.

«Вооруженные члены "ДНР" на блокпосте, расположенном на окраине подконтрольного "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), отказали патрулю СММ в проезде, ссылаясь на то, что патруль не имеет "разрешения" на проезд. Миссия проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете.

Также сообщается, что четверо вооруженных представителей «ДНР» на блокпосте, расположенном на западном въезде в неподконтрольное украинским властям с. Розовка (Донецкая обл.), отказали патрулю СММ в проезде, ссылаясь на то, что они получили приказ никого не пропускать, поскольку в этом районе «действуют диверсионно-разведывательные группы». Миссия также проинформировала об этом СЦКК.