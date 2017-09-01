Нормативы на коммуналку снизили – субсидия станет меньше. Расчеты. Новости

В мае этого года Кабинет министров Украины сократил нормативы на отопление, а в августе – еще и на газ. Пересмотр нормативов в первую очередь повлияет на субсидиантов, поскольку субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются только в пределах социальных норм потребления.

Все «лишнее» нужно платить в полном объеме. Поэтому чем ниже нормативы, тем меньше государство тратит на субсидии и тем экономнее жители должны потреблять энергоносители. Нововведения вступят в силу с началом отопительного сезона – в октябре этого года.

Нормативы снижены в таком размере:

на отопление:

– с 5,5 до 5 кубов газа на квадратный метр;

– с 65 до 51 кВт/ч электроэнергии (если электрическое отопление);

– с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла на квадратный метр (если центральное отопление);

на газ:

– если есть только газовая плита: с 4,4 до 3,3 кубометра газа на человека;

– если есть газовая плита и нет горячей воды: с 7,1 до 5,4 кубометра на человека;

– если есть и газовая плита, и газовый водонагреватель: с 14 до 10,5 кубометра на человека.

Такие небольшие на первый взгляд уменьшения нормативов при подсчетах выливаются в значительные суммы.

Например, в прошлом отопительном сезоне семья из четырех человек в доме 60 кв. м, которая использует газ и для отопления, и для подогрева воды, и для приготовления пищи, с субсидией могла сжигать 386 кубометров (5,5 * 60 + 14 * 4). Именно такой объем покрывала субсидия. В этом отопительном сезоне для этой же семьи норматив по газу сократят до 342 (5 * 60 + 10,5 * 4) кубометров. Если продолжить тратить по старому нормативу, без субсидии придется заплатить за 44 куба газа. По действующему тарифу это 305,8 грн. (С апреля этого года куб газа стоит 6,95 грн).

И еще один пример. Семья из четырех человек в квартире площадью 60 кв. м, с центральным отоплением и газовой плитой, в прошлом отопительном сезоне могла сжигать со скидкой 3,28 Гкал тепла и 56 кубов газа. В этом отопительном сезоне субсидия компенсирует всего 2,58 Гкал и 42 кубометра газа. Если, например, семья в Краматорске продолжит тратить энергоносители по старому нормативу, то самостоятельно придется заплатить 0,7 Гкал – 1003,1 грн. (Для расчета взяты тариф предприятия «Краматорскмежрайтеплосеть» – 1433,3 грн / Гкал). В то же время за «лишний газ» придется отдать 97 грн.

Правительство не ограничилось пересмотром нормативов и на своем заседании 18 августа приняло решение изменить также и период, за который учитываются доходы при начислении субсидии.

Так, если раньше считался средний доход на одного члена семьи за прошедший календарный год, то сейчас будут брать средний доход за прошедшие два квартала, то есть за полгода:

на будущий отопительный сезон – доход с января по июнь 2017;

на неотапливаемый сезон в 2018 году – доход с июля по декабрь 2017.

Источник: АКМЦ

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