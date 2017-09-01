Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября

ДН

01.09.17 09:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 1 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 35,6 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8015 человек и 1195 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8965 человек и 1880 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7065 человек и 1430 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3120 человек и 750 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8445 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 20/100;
  • КПВВ «Марьинка» – 10/100;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • «Житель Донбасса»: «7:06. "Каргилл" – очередь заканчивается на мосту».
  • Анатолий: «8:54. Очередь на "Каргилле" заканчивается на мосту, примерно метров 600».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Иван: «8:06. Очередь до второго туалета. Движение есть».
  • Иван: «8:10. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь начинается за церковью».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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