Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября. Новости

Сегодня утром, 1 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 35,6 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8015 человек и 1195 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8965 человек и 1880 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7065 человек и 1430 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3120 человек и 750 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8445 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/100;

КПВВ «Марьинка» – 10/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Житель Донбасса»: «7:06. "Каргилл" – очередь заканчивается на мосту».

Анатолий: «8:54. Очередь на "Каргилле" заканчивается на мосту, примерно метров 600».

КПВВ «Новотроицкое»:

Иван: «8:06. Очередь до второго туалета. Движение есть».

Иван: «8:10. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь начинается за церковью».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.