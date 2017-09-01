ООН направила на неподконтрольную Луганщину 41 тонну гумпомощи. Новости

Организация объединенных наций (ООН) направила на неподконтрольную украинским властям территорию Луганской области 41 тонну гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 7 грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн», – сказано в сообщении.