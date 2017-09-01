В Краматорске первые звонки прозвенели для почти 2 тыс. первоклассников. Новости

В школы Краматорска в этом году поступил 1981 первоклассник. В городе будет открыто 80 первых классов, из них 50 классов – с обучением на украинском языке, 30 классов – русскоязычных. Такие данные озвучили в Управлении образования Краматорска.

Одной из лидирующих школ по количеству первых классов стала ОШ № 4, в которой появится 5 первых классов.

Количество учеников по городу в этом году возросло на 710 учеников и в целом составляет 16 451 школьников.

Общее количество учеников 10 классов – 891 человек, в 11 классах – 818 учеников. Среди 10-классников на 30% больше учеников выбрало обучение на украинском языке. Также этим летом в Краматорске зарегистрировано 747 выпускников школ.

В этом учебном году в школах появится нововведение. Учителя смогут сами решать, как построить занятия и сделать семестровый график более гибким, какие темы требуют более углубленного изучения, а значит – количества часов.

Источник: «Краматорск Post»