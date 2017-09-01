Из-за воды прифронтовая Красногоровка рискует остаться без главы. Новости

В связи с ситуацией, сложившейся вокруг водоснабжения прифронтового города Красногоровка, может быть уволен глава Красногоровской военно-гражданской администрации. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как отмечалось, компания «Вода Донбасса» на 80% сократила подачу воды в Красногоровку за неуплату. В результате прифронтовой город, который четвертый год живет без газоснабжения, остался еще и практически без воды.

На ситуацию довольно резко отреагировал Павел Жебривский. «Надо срочно сменить руководство ВГА Красногоровки, поскольку это прежде всего их ответственность. В Марьинке тоже есть задолженность за воду, но они сотрудничают с "Водой Донбасса": вышли на реструктуризацию долгов и начали платить текущие счета. Поэтому там нет ограничения в подаче воды. А в Красногоровке оно идет как идет», – сказал губернатор.

Глава области пообещал немедленно поставить вопрос о смене руководства ВГА Красногоровки и выразил уверенность, что такое изменение произойдет в ближайшее время.

«А вообще ключ проблемы с задолженностью даже не в населении, а в заводе огнеупоров, который также принимает воду и уже долго ничего не платит», – добавил Павел Жебривский.

Губернатор также сообщил, что сейчас с участием его заместителя отрабатывается алгоритм действий по решению проблемы. «Евгений Вилинский, который отвечает за эту сферу, должен как можно скорее решить вопрос, чтобы люди не страдали от недостатка воды», – отметил Павел Жебривский.

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