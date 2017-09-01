Харьков для бизнеса и туризма: Цены на краткосрочную аренду жилья. Новости

Количество людей, которые приезжают в Харьков в качестве туристов, возросло по сравнению с 2016 годом примерно на 30%. Такие данные в начале августа озвучила начальник отдела Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета Юлия Згурская.

Туристическая привлекательность мегаполиса активизировала рынок кратковременной аренды жилья. В принципе, данный формат был популярен и ранее, т.к. Харьков, как центр промышленного региона, посещают «командировочные», бизнес-делегации и т.п. Согласно данным портала недвижимости Krysha.ua, в Харькове в любой сезон можно подобрать жилье в зависимости от желаемого уровня комфорта и, естественно, имеющегося на это достатка.

Как и везде, стоимость аренды завесить от престижности, инфраструктурной насыщенности того или иного района.

Для тех, кто желает получить комфорт и роскошь, подходят варианты в Дзержинском (Шевченковском) районе. Здесь сконцентрированы основные достопримечательности, популярные туристические маршруты. Нет проблем с инфраструктурой и легко добираться в разные концы Харькова. Апартаменты бизнес класса (площадь от 100 до 220 кв. м с паркингом и другими бонусами) в среднем стоят 40 тыс. грн в месяц, в сутки – 2500-5000 грн.

Холодноярский (Ленинский) район. Преимущества: близость к железнодорожному вокзалу, проходят крупные транспортные магистрали города и региона. Этот район выбирают командировочные и туристы, которые не желают мотаться по всему городу в поисках ночлега. Варианты быстро разбираются, поэтому бронировать жилье нужно заранее и активно. Так, двухкомнатная квартира с уютным ремонтом в отличном состоянии обойдется здесь в 300-400 грн в сутки и от 3700 грн в месяц;

Аэропорт находится в Коминтерновском районе. Если необходимо подождать 2-3 дня между перелетами, то гости города стараются арендовать квартиру здесь. Эконом-предложения стартуют от 300 грн. Но все же чаще в районе аэропорта владельцы предлагают квартиры дорогого ценового сегмента от 700 грн в сутки.

Московский и Октябрьский районы – спальные. Тихие, спокойные, зеленые. Здесь нет увеселительных заведений или ТРЦ. Однокомнатные апартаменты с аккуратным ремонтом в месяц обойдутся 5 тыс. грн и 400 грн в сутки. Дорогие варианты соответственно от 20 тыс. грн / мес. и 500 грн в сутки;

Индустриальный район – в середине по ценам на жилье. Посуточная аренда – 400 грн, месячная эконом-вариант – 4,5 тыс. грн, бизнес и премиум класс – от 7 тыс. грн.

В ближайшее время Харьковский региональный фонд финансирования строительства не предвещает роста стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Эксперты отмечают, что дорогие коммунальные услуги – дополнительный фактор, сдерживающий рост цен.

Самостоятельно динамику цен на аренду жилья в разных районах города можно отслеживать на портале недвижимости «Крыша».