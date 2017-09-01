На Донбассе в отделениях «Укрпочты» будут использовать металлоискатели. Новости

На Донбассе отделения «Укрпочты» в зоне АТО оборудуют металлоискателями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
По его словам, Национальная полиция Украины и компании-перевозчики, занимающиеся экспресс-доставкой почтовых отправлений, усилят меры по противодействию незаконному перемещению оружия в зоне АТО и из нее.
«Провели в Нацполиции рабочую встречу с руководителями таких компаний. Так, в ходе проведения совещания представители "Укрпочты" заявили о возможности оборудования своих отделений в зоне АТО металлоискателями (рамки и т.д.). Сейчас мы разрабатываем механизм взаимодействия и в ближайшее время планируем подписать Меморандум о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом оружия между полицией и крупнейшими компаниями-перевозчиками, занимающимися экспресс-доставкой», – сообщил Вячеслав Аброськин.
Как отметил заместитель главы Нацполиции Украины, на блокпостах уже используются мобильные металлодетекторы. «Благодаря помощи Посольства США в Украине полиция Донетчины на таких пунктах стоп-контроля использует мобильные металлодетекторы. Это значительно улучшило качество проверки и уменьшило количество оружия, которое граждане пытаются привезти в мирные города Украины», – написал Аброськин.
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