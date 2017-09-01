В Бахмутском районе спасатели вызволили застрявшую на грунтовке «скорую» (Фото). Новости

В Бахмутском районе (Донецкая обл.) спасатели вызволили застрявший на грунтовой дороге автомобиль «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«1 сентября в 02:50 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что по ул. Веселой в с. Ступки Бахмутского района Донецкой области застрял автомобиль скорой помощи», – сказано в сообщении.

Прибыв на место, спасатели с помощью буксировочного троса вытащили «скорую» с грунтовой дороги на твердое покрытие.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области