В «ДНР» не открылись 111 школ. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области не открылись 111 школ. Об этом заявила «министр образования и науки ДНР» Лариса Полякова.

«Сегодня (1 сентября, – ред.) 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены», – сказала Полякова.

Также сообщается, что учебный год в школах «ДНР» начнут свыше 142 тыс. учащихся.

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