В «ЛНР» в комендантский час обматерили сотрудников «полиции». Новости

В «ЛНР» за оскорбление сотрудника «полиции» жителю города Зимогорье Славяносербского района грозит срок до 5 лет. Об этом говорится в видеоролике «генпрокуратуры ЛНР».

Так, в июне 2017 года в городе Зимогорье за нарушение комендантского часа был остановлен автомобиль, которым управлял местный житель. В «полиции» уверяют, что мужчина был не трезв.

«Гражданин, действуя из личной неприязни, в присутствии посторонних лиц стал выражаться нецензурной бранью в грубой форме в адрес представителей полиции, тем самым унижал их честь и достоинство. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия он высказал угрозы применения насилия (повреждения личного имущества и причинения вреда здоровью) в отношении одного из сотрудников полиции», – рассказал «начальник следственного отдела СУ генпрокуратуры ЛНР» по Славяносербскому району Александр Харин (на фото).

По его словам, было возбуждено «уголовное дело… по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении служебных обязанностей». Дело завершено и направлено в «Славяносербский городской суд». Санкции вменяемых мужчине ст. 392 и ст. 391 «УК Луганской народной республики» предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

Харин также дополнил, что подобные случаи со стороны граждан в отношении «органов правопорядка ЛНР» не единичны и призвал «жителей республики» быть более ответственными.

Отметим, что сам Александр Харин находится в базе «Миротворец»:

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