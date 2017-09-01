У России хватит средств на войну на Донбассе, – эксперт. Главная

Российское правительство передало ООН ежегодные сведения о своих военных расходах – 2,1 триллиона рублей. Но по оценкам экономистов, Россия в отчетности перед ООН в 2 раза занизила свои военные расходы. Об этом в эфире «Радио Донбасс.Реалии» рассказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко (на фото).

«У России есть долгосрочная стратегия, они не планируют на год или два. Программа, которая действует сейчас, – это программа еще с 2011 по 2020 год. Общая сумма там планировалась 365 миллиардов долларов. Сейчас идет обсуждение программы на 2018-2025 годы. Сначала действующий министр обороны России говорил, что там должно быть 55 триллионов, но сказал, что нужно оптимизировать, и поэтому будет задействовано 30 триллионов рублей. Если посмотреть на год, то они действительно сокращают расходы, но если посмотреть на те программы, которые они готовят долгосрочно, то расходы увеличиваются… Это уменьшение расходов, некая манипуляция. Россия показывает уменьшение военных расходов, а по сути увеличивает расходы», – сказал Мусиенко.

Военный же бюджет Украины составляет 134 млрд грн. «У нас большая часть из этой суммы тратится на содержание вооруженных сил: зарплата, жилищно-коммунальные услуги, питание. Совсем маленькую часть мы тратим на закупку вооружения, модернизацию или покупку новых образцов», – продолжил эксперт.

Тем не менее, по его мнению, России хватит ресурсов на продолжение военных действий на Украине. «Пока Путин будет при власти, до тех пор и будет хватать денег. Курс имперской политики, с него никто не будет сходить. Нет оптимистичных прогнозов, что они сейчас прекратят. Врага не следует недооценивать. Многое они свершили в модернизации своих вооруженных сил. Эта военная машина довольно-таки мощно раскрутилась. Остановить ее будет крайне сложно», – констатировал Мусиенко.