В «ЛНР» не доехали 770 кг мака и 500 кг сыра (Фото). Новости

Сегодня, 1 сентября, сотрудники фискального наряда спецподразделения «Фантом» Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области совместно с пограничниками на дороге к незаконной переправе через реку Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка задержали жителя Попаснянского района, который на легковом автомобиле вез 770 кг кондитерского мака. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС Украины в Луганской области.

Также сообщается, что 31 августа в этом же районе фантомовцы остановили «Ниву», в которой житель Трехизбенки вез 500 кг твердого сыра «Красноградский» стоимостью 40 тыс. грн.

«Установлено, что водители этих автомобилей пытались воспользоваться незаконной речной переправой и доставить товар для реализации во временно неподконтрольный правительству Украины пгт Славяносербск», – сказано в сообщении

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.1-2 ст. 204-3 КУоАП.