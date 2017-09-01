В прифронтовой Авдеевке за парты сели 1400 детей (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке новый учебный год начался в 5 школах из 7, работавших до войны. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По словам заместителя начальника городского отдела образования Авдеевки Ольги Точило в школы пришли около 1400 детей.

«До 2014 года в семи школах города обучались 2700 учащихся. В этом году в школы пришло около 1400 детей. Но это – уже большой прорыв, ведь в 2015-м, когда городские школы открылись после определенного периода дистанционного обучения, за парты село только 673 ученика. Сегодня мы имеем даже семь первых классов, чего не было давно! Так, в четырех школах набрано по одному первому классу, а в шестой школе – целых три!», – сообщила Ольга Точило.

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