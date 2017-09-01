Куда исчезли демонтированные памятники Ленину (Фото). Новости

В Украине, в том числе на Донбассе, за минувшие 3 года с постаментов исчезли либо были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Ленину. В одних регионах статую вождя переделали в олимпийца, в других памятники продали за немалые деньги.

Так, в Киеве, столичные памятники решили поместить в музей монументальной пропаганды, который сейчас находится в процессе создания. Однако, такая судьба ждет только некоторые из статуй. По словам инициатора создания музея, секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, учреждению не нужны тысячи бюстов Ленина. «Речь идет о 42-х больших экспонатах», – отметил он.

Экспонаты для музея сейчас разыскивают. Среди них известный памятник Ленину, стоявший в Киеве на бульваре Шевченко. В 2013 году монумент повалили и разобрали по кускам. Сейчас каменные части памятника большевику находятся в частных коллекциях. «Они находятся в частных руках, но с большинством этих людей уже проведены переговоры и часть этого памятника мы соберем уже на территории музея», – сообщил Владимира Прокопив.

Один из больших фрагментов, а именно, гранитная голова вождя пролетариата, нашлась в общественной приемной депутата Киевского городского совета Юрия Дидовца. Из нее сделали предмет декора в виде паука. «Именно так я вижу завершение тоталитарного режима, и образ Ленина в виде роботизированного паука», – говорит Дидовец.

Из искореженного фрагмента памятника Ленину изготовили новый художественный объект. Многокилограммовый обломок установлен на основание из шести металлических ножек. В основу прикручены металлические колеса и части некоего механизма.

Отдавать гранитную голову в музей депутат не собирается.

Тем временем, другие памятники также попали в руки креативных владельцев. Одни из них были просто окрашены в цвета украинского флага.

Иные же реинкарнировались. К примеру, в Луганской области монумент превратился в памятник Тарасу Шевченко. Статую, которая находилась на территории воинской части, разрушать не стали, а при помощи цемента и красок переделали в памятник Шевченко.

Также, в поселке Лозоватка (Запорожская обл.) местные власти «модернизировали» памятник Ленину, переделав его в памятник переселенцам из Болгарии. А в селе Новоалексеевка, расположенном по соседству, известный вождь превратился в Филиппа Орлика.

Как уже сообщалось, в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) на месте памятников Артему и Ленину на площади Свободы проведут озеленение и поставят лавочки.

Однако большинство памятников находятся на складах и в подвалах. Что с ними делать, чиновники так и не определились.

Напомним, по словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, памятники Ленину в Украине остались только на неподконтрольных украинским властям территориях. Демонтированы 2 389 памятников, из них 1 320 памятников Ленину.

По материалам видеосюжета ТК «Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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