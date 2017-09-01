Звонок начистить, флаг погладить: Разбитая школа фронтового Широкино (Фото). Новости

День знаний сегодня, 1 сентября, не пройдет в школе поселка Широкино (Волновахский район, Донецкая обл.). Поселок до сих пор остается вблизи линии фронта.

Из-за боевых действий здесь разрушены более 80% зданий и сооружений. В поселке не осталось ни одного уцелевшего дома, центр разрушен практически полностью – почтовое отделение, дом культуры и несколько магазинов на главной улице превратились в руины.

Также полностью разрушена местная школа, фото которой сегодня, 1 сентября, на своей странице в Facebook опубликовал фотокорреспондент Сергей Ваганов.

Примечателен найденный в руинах блокнот местного учителя, в котором сохранились заметки по подготовке к 1 сентября 2004 года:

цветы искусственные собрать по классам;

шары – 20-30 шт.;

корзины с цветами по 1 шт.;

флагшток – утром привязать флаг, и проверить;

звонок начистить (привязать банты);

флаг погладить;

арка из рушников.

Как сообщалось ранее, в этом учебном году на подконтрольной части Донецкой области за парты сядут 152,5 тыс. школьников, в том числе – 16 776 первоклассников. Их будут учить более 15 тыс. учителей. Из 567 школ из-за последствий военных действий не будут открыты 16 учебных заведений.

Из 535 школ, оставшихся на неподконтрольной части Донетчины, 1 сентября не открылись 111.

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