Куда приедут волонтеры Штаба Ахметова в сентябре: график выездов. Новости

В сентябре мобильные бригады Штаба Рината Ахметова посетят 23 населенных пункта в «серой зоне». Волонтеры доставят продукты в села и поселки, которые наиболее сильно пострадали от войны. Здесь не работают магазины и аптеки, постоянные проблемы с электричеством, связью и водоснабжением. Людям, живущим в таких условиях, Гуманитарный штаб помогает непрерывно, уже на протяжении трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

«В зоне военного конфликта Гуманитарный штаб организовал 25 стационарных пунктов выдачи. Но этого недостаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Поэтому продукты в удаленные населенные пункты доставляют бригады мобильной выдачи. Для многих людей из «серой зоны» наши продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. Всего в сентябре мобильные бригады привезут в «серую зону» 10 232 набора выживания», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.

Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. За это время Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 845 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Такой формат доставки продуктовых наборов выживания позволяет оказать помощь там, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи.

Ниже представлен график выездов мобильных бригад в сентябре 2017 года.