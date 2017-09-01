Куда приедут волонтеры Штаба Ахметова в сентябре: график выездов. Новости

В сентябре мобильные бригады Штаба Рината Ахметова посетят 23 населенных пункта в «серой зоне». Волонтеры доставят продукты в села и поселки, которые наиболее сильно пострадали от войны. Здесь не работают магазины и аптеки, постоянные проблемы с электричеством, связью и водоснабжением. Людям, живущим в таких условиях, Гуманитарный штаб помогает непрерывно, уже на протяжении трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.
«В зоне военного конфликта Гуманитарный штаб организовал 25 стационарных пунктов выдачи. Но этого недостаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Поэтому продукты в удаленные населенные пункты доставляют бригады мобильной выдачи. Для многих людей из «серой зоны» наши продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. Всего в сентябре мобильные бригады привезут в «серую зону» 10 232 набора выживания», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.
Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. За это время Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 845 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Такой формат доставки продуктовых наборов выживания позволяет оказать помощь там, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи.
Ниже представлен график выездов мобильных бригад в сентябре 2017 года.
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
04.09.2017
Мирноград
Мирноград
Ватутина, 20
05.09.2017
Волновахский р-н
Андреевка, Дружное, Бахчевск, Обильное
Бахчевик, Центральная, 5; Андреевка, Мира, 1
07.09.2017
Волновахский р-н
Новотроицкое
Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК «Горняк»
08.09.2017
Волновахский р-н
Новоселовка, Запорожское, Новоселовка, Вторая Степановка, Маловодное, Каменка
Новоселовка, Каштановая, 3; Степановка, Яблочная, 1; Каменка, Центральная, 1-А
11.09.2017
Волновахский р-н
Новотроицкое
Новотроицкое, Поктовского, 148
12.09.2017
Волновахский р-н
Гранитное
Гранитное, Б. Хмельницкого, 42
14.09.2017
Волновахский р-н
Николаевка
Николаевка, Центральная, 59 (здание ДК)
15.09.2017
Волновахский р-н
Трудовское, Новоапостоловка, Прохоровка, Малоигнатьевка, Тарасовка, Васильевка
Трудовское, Центральная, 21; Чичерино, Губенко; Прохоровка, Центральная, 53; Малоигнатьевка, Степная, 1
18.09.2017
Волновахский р-н
Староигнатьевка
Староигнатьевка, Школьная, 52
19.09.2017
Волновахский р-н
Бугас, Лесное, Польное, Южно-Донбасская, Ольгинского совета
Бугас, Центральная, 35 (Бывшая Советская); Лесное, Мира, 7; Польное, Садовая, 1, станция Южнодонбасская, 1.
21.09.2017
Курахово
Курахово
Курахово, Маяковского, 2
22-23.09.2017
Торецк
Северный, Дружба, Шумы
Северный, Центральная, ДК
25.09.2017
Марьинский р-н
Карловка, Галициновка, Первомайское
Карловка, Степная (ор-р здание ребцентра); Первомайское, Парковая, 6 (здание сельсовета); Галициновка, Середы, 1А (здание сельсовета)
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