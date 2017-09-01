Штепа заявила, что ее избили в СИЗО (Документ). Новости

Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО. Об этом Штепа сообщает в обращении к министру юстиции Украины Павлу Петренко, которое на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Штепы Александр Тананакин.
Обращение, в котором Штепа просит провести служебную проверку условий содержания в СИЗО, датировано 30 августа.
«Хочу сообщить вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском УИН-27. 24 июня 2017 года офицер ХУИНа меня избил. Руководство, чтобы избежать конфликта, сразу же перевело Щербакова Д. в другое учреждение – 18 колонию», – пишет Штепа.
Штепа также сообщает о неприемлемых условиях содержания заключенных в СИЗО.
«В камере, в которую меня перевели черные полы, черные стены, от сырости и от того, что в камере содержится 14 человек, все курят, вытяжки нет, полы песочно-земляные, тараканы, мыши, вонь из свалки, которая находится в 3-х метрах от женского корпуса», – пишет экс-мэр Славянска.
Ранее сообщалось, что Нели Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.
Всех свидетелей обвинения суд не успел допросить. Следующее заседание назначили на 19 сентября.
Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.
26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.
27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду.
2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.
12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.
Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.
Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.
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