ФК «Шахтер» и ДТЭК проводят футбольный конкурс для детей всей Украины. Новости

Компания ДТЭК и футбольный клуб «Шахтер» организовали совместный конкурс «Давай, играй!» для детей со всех уголков Украины. Юные участники смогут не только побороться за главный приз – игровую приставку, но и каждую неделю выигрывать подарки от ФК «Шахтер», сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Все, что для этого нужно – снять на телефон видео о том, как ты жонглируешь мячом и загрузить его на сайт football.dtek.com», – отмечается в сообщении.

Сотрудничество ДТЭК с ФК «Шахтер» в вопросах развития детского спорта в Украине продолжается уже не первый год в виде проекта «Давай, играй!». Это партнерство уже приносит свои первые позитивные плоды. По приглашению ДТЭК футбольные площадки «Давай, играй!» уже открыты в Курахово, Доброполье и Бурштыне. А в целом проект развивается в семи городах Украины. Дети активно занимаются и участвуют в соревнованиях по футболу, а родители довольны тем, что все тренировки проводятся совершенно бесплатно.

«Для ДТЭК развитие городов, где работают наши предприятия – это больше, чем ответственность. Это, прежде всего, люди. В проекте "Давай, играй!" – это маленькие, но очень перспективные украинцы, в которых нужно вкладывать свое внимание, знания, заботу. Вместе с ФК "Шахтер" мы даем шанс детям реализовывать свой потенциал и направлять энергию в нужное русло. Ведь детский футбол – это больше чем про спорт и физическое развитие. Это формирование выдержки, целеустремленности, командной игры. Совместный проект с ФК "Шахтер" "Давай, играй!" – возможность развивать детский футбол в регионах Украины и привлекать детей к здоровому и спортивному образу жизни», – отметил и.о. генерального директора ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Отмечается, что одним из мотиваторов проекта станет онлайн-конкурс. Для участия в нем необходимо снять короткое (до 20 сек.) видео с футбольными финтами, крутыми ударами и т.д., и загрузить на сайт football.dtek.com. Все загруженное видео будет участвовать в розыгрыше главного приза – игровой приставки. Также, каждую неделю будут разыгрываться промежуточные подарки: мячи, шарфы и кружки «Шахтера». Участником конкурса может стать каждый ребенок возрастом до 16 лет.

Поощрять детей к участию в конкурсе будут настоящие легенды украинского футбола. Видео-ролик с ними уже сейчас можно увидеть на сайте. Кроме того, они являются частыми гостями тренировок проекта «Давай, играй!».

«Мы привели игрока национальной сборной Украины Андрея Пятова, они были удивлены, тренировка остановилась, Андрей общался с детьми, отвечал на вопросы и потом каждый ребенок имел возможность пробить пенальти вратарю "Шахтера" и вратарю сборной Украины», – отметил руководитель департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер» Юрий Свиридов.

География проекта постепенно расширяется. Компания ДТЭК вовлекает в него новые города и новых маленьких участников.

«Вполне вероятно, что среди воспитанников "Давай, играй!" будет новый Андрей Пятов или Тарас Степаненко. Ведь билет в академию тут может завоевать каждый. На соревнованиях присутствуют футбольные скауты ФК "Шахтер", которые отбирают юные таланты для бесплатного обучения», – отметили в пресс-службе.