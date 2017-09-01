В «ЛНР» штамповали «бренды» для России (Фото). Новости

В неподконтрольном Луганске было налажено нелегальное производство одежды под торговой маркой «Анабель Арто» для дальнейшей продажи как в «республике», так и в России. Об этом сообщает пресс-служба «таможенного комитета ЛНР».

«При проведении проверочных мероприятий по факту перемещения товарно-материальных ценностей получены сведения, что группой лиц разработана и внедрена схема по изготовлению контрафактных товаров легкой промышленности с целью их дальнейшей реализации на торговых площадках Луганской народной республики и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Так, в Артемовском районе Луганска в одном из подвалов торгового помещения был выявлен склад такой продукции.

«На сегодняшний день установлено, что трикотажные изделия изготавливались под наименованием широко известной брендовой торговой марки "Анабель Арто". При проведении осмотра обнаруженного складского и торгового помещения обнаружены бирки, картонные упаковочные материалы, подтверждающие факт изготовления трикотажных изделий под видом произведенного товара на территории Российской Федерации», − сообщил «зампредседателя таможенного комитета» Сергей Ляшенко, добавив, что основная доля изготовленной продукции была готова для перемещения в РФ.

Также установлено, что владельцы контрафактного бизнеса имеют свой магазин, в котором реализовывалась продукция, произведенная в Луганске под видом фирменной продукции, привезенной из России.

«Нами также установлено, что владелец магазина и склада не является субъектом внешнеэкономической деятельности, то есть легально импортно-экспортных операции не осуществлял», − подчеркнул Ляшенко.

Отмечается, что цена изготовленной и реализованной продукции имеет разницу, превышающую наценку в 10 раз.

«То есть контрафактный товар, который не имеет даже сертификатов качества, реализовался по цене настоящей фирменной продукции», − констатировал Ляшенко.