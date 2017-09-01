В прифронтовой Марьинке в школу пошли 158 учеников (Фото). Новости

Сегодня, 1 сентября, в школу №2 прифронтовой Марьинки пошли 158 учеников, из них 13 – в первый класс. Дети продолжают учиться в родной школе, несмотря на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, до позиций которых отсюда всего полтора километра, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«За все три года войны учебное заведение почти не закрывалось. Если обстрелы заставали днем, прятались в подвале. Латали крышу, заменяли поврежденные стекла, и дети снова садились за парты. Ведь учеников меньше не становилось», – отмечается в сообщении.

Сегодня школе в прифронтовом городе – 35 лет. В честь юбилея открылись 6 новых специализированных классов, оборудованных всем необходимым – географии, украинского и английского языков и другие.

«Мне очень хочется, чтобы вы шли в школу и ничего не боялись, и мы взрослые должны вам сегодня пообещать, что мы сделаем все, чтобы из вас были прекрасные люди. Я надеюсь, что на нашей украинской земле наконец воцарится мир», – обратилась к школьникам директор учебного заведения Людмила Панченко.

С новым учебным годом школьников, их родителей и преподавателей поздравил главный полицейский области Виталий Невгад и пожелал детям учиться с удовольствием и стать хорошими людьми.

Глава полиции Донетчины вручил первоклассникам школьные ранцы со всем необходимым для обучения и заверил, что полиция и впредь будет помогать школьникам, чтобы они чувствовали себя в безопасности, гордились своей школой и тем, что они в ней учатся.

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