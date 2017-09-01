В «ДНР» уверяют, что растет число школьников. Новости

В «ДНР» в новом учебном году открылось 485 школ, в которые пошли 142,1 тыс. учащихся, среди них – 15,1 тыс. первоклассников. Таковы данные «министерства образования ДНР».
В «министерстве» уверяют, что ежегодно число школьников в «республике» лишь растет:
- в учебном году 2014-2015 было 127,1 тыс. школьников;
- 2016-2017 – 137,7 тыс. чел.;
- 2017-2018 – 142,1 тыс. чел.
То есть по сравнению с периодом начала войны численность школьников увеличилась на 12%.
А вот динамика численности первоклассников не настолько ровная:
- в учебном году 2014-2015 было 14 тыс. первоклассников;
- 2016-2017 – 13,6 тыс. чел.;
- 2017-2018 – 15,1 тыс. чел.
Соответственно было сформировано следующее число первых классов:
- в учебном году 2014-2015 – 708;
- 2016-2017 – 701;
- 2017-2018 – 762.
Всего в «Донецкой народной республике» в этом учебном году открылось 485 школ, в 111 школах из-за последствий боевых действий проводить учебный процесс не возможно.
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