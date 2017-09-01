В «ДНР» уверяют, что растет число школьников. Новости

В «ДНР» в новом учебном году открылось 485 школ, в которые пошли 142,1 тыс. учащихся, среди них – 15,1 тыс. первоклассников. Таковы данные «министерства образования ДНР».

В «министерстве» уверяют, что ежегодно число школьников в «республике» лишь растет:

в учебном году 2014-2015 было 127,1 тыс. школьников;

2016-2017 – 137,7 тыс. чел.;

2017-2018 – 142,1 тыс. чел.

То есть по сравнению с периодом начала войны численность школьников увеличилась на 12%.

А вот динамика численности первоклассников не настолько ровная:

в учебном году 2014-2015 было 14 тыс. первоклассников;

2016-2017 – 13,6 тыс. чел.;

2017-2018 – 15,1 тыс. чел.

Соответственно было сформировано следующее число первых классов:

в учебном году 2014-2015 – 708;

2016-2017 – 701;

2017-2018 – 762.

Всего в «Донецкой народной республике» в этом учебном году открылось 485 школ, в 111 школах из-за последствий боевых действий проводить учебный процесс не возможно.

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