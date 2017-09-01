Ситуация в пунктах пропуска днем 1 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алексей: «11:05. На въезд в Горловку ни машин ни пеших. Майорск в сторону Горловки – десяток машин, пеших нет. На выезд из Горловки, говорят, 60-70 машин… до второго поворота».

Надежда: «13:07. Из Горловки очередь начинается перед поворотом».

КПВВ «Марьинка»:

Виктория: «11:04. На "Каргилле" была очередь на мосту, на украинских блокпостах везде пусто».

Светлана: «12:25. В сторону Курахово из Донецка: "Каргилл" – пусто, "нулевой" – пусто, таможня – 15 машин. Из Курахово в Донецк: таможня – 15 машин, на "Каргилле" 25 машин. Работают быстро. Из Донецка все посты за 1 час прошли».

Роман: «13:10. В сторону Курахово машин нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «12:26. Еленовка: из Донецка 30 машин пропускает вяло. "Нулевой" и таможня украинские – сразу на проверку. В Еленовке на въезде 20 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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