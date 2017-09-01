На КПВВ «Станица Луганская» похитили парня, также обнаружен труп. Новости

31 августа на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» представители «ЛНР» похитили молодого парня, также был обнаружен труп ранее похищенного иного жителя. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Харьковская правозащитная группа.

«Петухов Николай 1995 года рождения житель с. Верхняя Ольховая Станично-Луганского района подрабатывал грузчиком на КПВВ "Станица Луганская". Парень занимался тем, что зарабатывал себе на жизнь, помогая людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков. Последний год это был единственный доход парня и его пожилой матери», – говорится в сообщении.

31 августа около полудня Николай прошел контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны «ЛНР» его остановили вооруженные люди, которые о чем-то начали расспрашивать парня. «Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с Николаем Петуховым оборвалась и поныне о нем ничего не известно», – продолжают правозащитники.

Мать похищенного парня обратилась за помощью в ОБСЕ и Харьковскую правозащитную группу с просьбой о помощи.

«Также нам стало известно о том, что неделю назад при таких же обстоятельствах на КПВВ "Станица Луганская" со стороны боевиков был похищен молодой человек, который также был грузчиком. На данный момент родственники сообщили только его имя – Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти был найден возле одного из кафе в оккупированном Луганске», – резюмируют в ХПГ.

Читайте также: