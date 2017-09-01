Предприниматель, которого держат в «подвале ЛНР», спасал людей в Луганске из-под завалов (Видео). Новости

В подвале здания «МГБ ЛНР» в неподконтрольном Луганске удерживают молодого предпринимателя из Краснодона (неподконтрольная территория Луганской обл). Романа Сагайдака, которого похитили «силовики ЛНР». Ему 29 августа исполнилось 30 лет. Правозащитники выяснили, что после вуза в 2010 году Роман работал в МЧС и лично спасал луганчан из-под завалов после взрыва в помещении больницы №7.

Из того, что известно о Романе сегодня – это то, что он подвергается ежедневным побоям и психологическому давлению со стороны незаконных вооруженных формирований. С недавнего времени, когда в украинских СМИ было активно поднято обсуждения похищения Романа, родных парня перестали пускать к нему на свидание. Кроме того, «передачки» из дома сотрудники «МГБ ЛНР» также отказались принимать.

Из СМИ о личности Романа известно мало. Но недавно стало известно, что к началу боевых действий на Донбассе, несмотря на молодой возраст, Сагайдак успел показать себя настоящим героем. «Январь 2010 года луганчане помнят хорошо. Тогда 18 числа в помещении больницы №7 произошел взрыв, в результате которого погибли 8 человек и 6 были спасены из-под завалов. Всего в момент взрыва кислородных баллонов в здании медучреждения находились около 250 человек, которые вовремя были эвакуированы. Тогда имена сотрудников МЧС, которые занимались спасением людей, тушением пожара и предотвращением нового взрыва основном остались за кадром. Но, недавно нам стало известно, что в той операцией по спасению людей руководил молодой МЧСник Роман Сагайдак, который сейчас находится в плену «ЛНР».

Сестра Романа Анна вспоминает день, когда ее брат героически спасал украинцев: «Я помню, как мы тогда волновались. Рома только недавно на тот момент закончил университет и пошел работать в МЧС Луганска. Он всегда был достаточно умным и инициативным парнем, наверное, из-за этих качеств, он так быстро пошел вверх по карьерной лестнице. Почти сразу после окончания университета мой брат добровольно возглавил ту страшную операцию по спасению людей. 18 января 2010 бригада Ромы была одна из первых на месте взрыва в седьмой больнице в Луганске. Именно им и достались самые страшные моменты той трагедии. Нужно было очень быстро провести эвакуацию медперсонала и пациентов, а также начать разбор завалов и спасать раненых и получать погибших. Мы с родителями после того, как все закончилось слушали рассказы Ромы о том, как из-под завалов доставали раненую 28-летнюю девушку. Он говорил, что она вся была сломана и доставить ее в безопасное место само по себе было большим достижением», – рассказывает сестра.

После того, как все кончилось Романа лично отметил медалью и благодарностью за особый вклад в спасение жизни луганчан на тот момент министр МЧС Украины. «Сегодня Роман в плену боевиков и очень хотелось бы надеяться на то, что украинская сторона приложит максимум усилий для его освобождения, хотя бы потому, что свой гражданский долг украинскому обществу он отдал сполна», – пишут правозащитники.

По материалам Харьковской правозащитной группы