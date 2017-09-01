В Мариуполе украиноязычных школ стало больше. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с 1 сентября этого года в городе стало на 2 украиноязычные школы и 39 классов больше. Всего, в новом 2017/18 учебном году число школ с украинским языком обучения увеличилось до 35. Об этом сообщила директор Департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Братчикова.

По ее словам, в минувшем 2016-2017 учебном году в Мариуполе функционировали 33 украиноязычные школы. «Также по сравнению с 573 украиноязычными классами, где обучались 12 489 учеников, в 2017-2018 году в 612 классах программа на украинском языке будет преподаваться 13 840 школьникам», – отметила директор Департамента образования.

Татьяна Братчикова также уточнила, что все эти классы в достаточной мере обеспечены учебниками на украинском языке. На 100% обеспечены школьными пособиями ученики 1–3, 5–6, 8–10 классов. Учебников для 7-х классов на 5% меньше. В то время как, учащиеся 4-х классов обеспечены книгами на 81%, а 11-х – на 73%.

Напомним, постепенно на украинский язык обучения в Мариуполе планируют перевести и другие школы. Однако уверяют: насильно никого заставлять не будут. Все будет решаться на общественных обсуждениях и только с согласия родителей.

Источник: MRPL.city

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