В «ДНР» восстановили 60% поврежденных школ и детсадов. Главная

С начала 2015 года в «ДНР» восстановлено 160 школ и 95 дошкольных учреждений из 421 поврежденных в результате боевых действий. То есть восстановлено 60% учреждений. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба «министерства строительства и ЖКХ ДНР».

«В результате боевых действий в Донецкой народной республике получили повреждения 615 объектов образования, из них 253 школы и 168 садиков. Восстановлено 255 школ и детских садов. До 1 октября планируем завершить работы еще в пяти школах и семи дошкольных учреждениях», – сказал «замминистра ЖКХ» Виталий Кижаев.

Еще 38 школ и 17 дошкольных учреждений хотят отремонтировать позже.

«Оставшиеся объекты образования – 50 школ и 49 дошкольных учреждений – мы планируем восстановить в следующем году. Эти объекты находятся на линии разграничения в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске. Часть школ и детских садиков не имеют наполняемости, необходимой для учебно-воспитательного процесса и, соответственно, не включались в перечень первоочередных объектов восстановления на текущий год», – пояснил Кижаев.