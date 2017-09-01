В Мариуполе принесли в жертву 30 коров и баранов (Фото) . Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 1 сентября, в честь праздника Курбан-байрам мусульманская община города принесла в жертву около 30 коров и баранов.

В этот день мусульмане отмечают большой праздник, знаменующий окончание хаджа – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Обряд жертвоприношения начался сразу после окончания в мечети утренней молитвы.

Во время обряда, который обычно проходит на территории мечети, режут скот и свежуют туши. Здесь же мусульмане могут купить животных и принести их в жертву. Например, овца стоит 1 600 грн.

Затем, по традиции, после 15:30 мясо расфасовывают по пакетам и раздают. При этом, одну треть мяса оставляют для своей семьи, еще треть предназначена для малообеспеченных соседей и родственников. Оставшуюся третью часть отдают как милостыню всем тем, кто в ней нуждается, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

Источник: Сайт города Мариуполя