Работодатель остался в «ЛНР» или «ДНР». Как разорвать отношения. Новости

Переселенка из Луганской области через суд смогла разорвать трудовые отношения с работодателем, который остался на неподконтрольной части Луганщины. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа.

До войны Инна официально работала на шахте в Луганской области. В 2014 году она решила переехать в Харьков, так как в родном Первомайске, охваченном войной, не видела будущего для себя и своей семьи. Работодатель же остался осуществлять свою предпринимательскую деятельность на неподконтрольной территории, и не перерегистрировал свою деятельность в Украине. Сложность заключалась в том, что связаться с работодателем и разорвать трудовые отношения в законном порядке Инна не имела возможности.

После консультации с юристами ХПГ Инна обратилась в Центр занятости с заявлением о расторжении трудовых отношений, но Центр отказал ей и порекомендовал обратиться к работодателю с письменным заявлением о расторжении трудовых отношений по почте. Но, как известно, на сегодня почтовой связи с неподконтрольными территориями нет. Согласно сообщению на официальном веб-портале органов исполнительной власти Украины с 27 ноября 2014 ПАО «Укрпочта» остановила прием и доставку почтовых отправлений на территории Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Юристом Харьковской правозащитной группы Павлом Швабом в интересах Инны было составлено заявление в суд с обоснованием всех обстоятельств и просьбой освободить клиентку от уплаты судебного сбора, учитывая ее статус ВПЛ и сложное материальное положение.

«В августе 2017 Октябрьский районный суд города Харькова, рассмотрев аргументы заявителя, вынес решение в ее пользу, удовлетворив все ее требования в полном объеме. Поэтому рекомендуем всем внутренне перемещенным лицам не бояться обращаться в суд за защитой своих прав», – резюмировали в ХПГ.

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