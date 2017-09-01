На Донетчине будут судить сотрудницу УТСЗН, которая «продавала» справки переселенца. Новости

На Донетчине будут судить сотрудницу Управления труда и социальной защиты населения Марьинской районной государственной администрации, которая брала деньги за оформление справок внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По согласованию с Марьинским отделом Волновахской местной прокуратуры утвержден обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) в отношении начальника отдела по вопросам социального обслуживания населения Управления труда и социальной защиты населения Марьинской районной государственной администрации», – сказано в сообщении пресс-службы.

Следствием установлено, что в период с января по ноябрь 2016 года чиновница предоставляла услуги по оформлению и выдаче справок о постановке на учет людей, переезжающих с временно неподконтрольной территории Украины или района проведения антитеррористической операции.

«За 100-200 гривен, которые обвиняемая брала с переселенцев, она способствовала им в получении указанных справок в короткие сроки и без необходимости пребывания в очередях», – сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе также отметили, что данное уголовное правонарушение влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.