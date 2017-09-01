Украина вводит трехэтапную систему пересечения границ для некоторых граждан. Новости

Украина вводит с 1 января 2018 правила пересечения границы для граждан из стран, которые составляют риски для Украины, по биометрическим паспортам. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время общения с представителями средств массовой информации в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-служба президента.

«В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБОУ, которым предусматривается, что начиная с 1 января 2018 года пересечение границы из стран, которые составляют риски для Украины, будет осуществляться по биометрическим паспортам. Или у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе», – отметил Президент.

Перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины.

Глава государства сообщил, что ускоренными темпами создается система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу. «Это не значит, что будет запрет, но при пересечении границы пункты пропуска должны быть оснащены соответствующим оборудованием и будет обеспечена фиксация этих биометрических данных», – подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый - человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно – база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться. «Считаю, что это практика, которая распространена. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана», - отметил Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что «это позволит полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства».

Президент подчеркнул, что в реализации этого комплекса мероприятий важная роль отводится Центрам предоставления админуслуг. Для этого будет осуществлено расширение мощностей существующих центров и строительство новых, в первую очередь вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Также во время открытия нового Центра предоставления административных услуг в Харькове Президент подчеркнул: «Больше никто не подделает украинский паспорт. И нашими решительными усилиями мы сделаем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства».