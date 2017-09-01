Под Славянском трактор чуть не подорвался на мине. Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) трактор при проведении полевых работ едва не наехал на мину. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Боеприпас был найден в поле возле села Андреевка, в полукилометре от трассы «Краматорск – Доброполье». Сотрудники полиции совместно с взрывотехниками изъяли опасный предмет с земли.

«В Славянский отдел полиции позвонил председатель Андреевского сельского совета, который сообщил о том, что при проведении сельскохозяйственных работ была обнаружена минометная мина. На присыпанный землей боеприпас едва не наехал тракторист, который бороновал поле », – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая окружила опасную зону и совместно с взрывотехниками Главного управления по чрезвычайным ситуациям изъяла снаряд для дальнейшей утилизации.

С начала года в Донецкой области трактор наезжал на мины 6 раз.

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