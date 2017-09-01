Количество нарушений режима прекращения огня вновь возросло, – Хуг. Новости

Количество нарушений режима прекращения огня, начиная с 27 августа, стало вновь расти после некоторого спада во время «школьного перемирия». Об этом сегодня, 1 сентября, в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «РБК-Украина».

«Если обещали придерживаться подписанных соглашений о прекращении огня, то следует создать соответствующие условия для практической реализации "режима тишины". Эти условия хорошо известны: отведение тяжелого вооружения и разведение сил и средств», – сказал он.

Замглавы СММ ОБСЕ сообщил, что 25 августа, в первый день прекращения огня, мониторинговая миссия зафиксировала снижение количества нарушений на 53%, на следующий день было 47 нарушений «режима тишины».

«Эта пауза свидетельствует, что стороны действительно могут прекратить насилие, когда они этого хотят», – добавил Хуг.

Он сообщил, что на этой неделе СММ ОБСЕ 112 раз выявляла тяжелое вооружение, которое было размещено с нарушением согласованных линий отведения: из них 47 раз – в подконтрольных Украине районах, и 65 – в неподконтрольных.