В Горловке половина жителей получают минимальную пенсию. Новости

В Горловке (НКТ*, Донецкая обл.) минимальную пенсию в размере 2 тысячи 600 российских рублей (по курсу «ЦРБ ДНР» около 1 тыс. грн.), получают 43 из 77 тысяч пенсионеров. Такие данные были озвучены в ходе совещания с представителями служб и районов в «администрации» города.

Всего в Горловке зарегистрированы 77 тысяч 333 пенсионера. Из них около 14 тысяч продолжают работать.

Средний размер пенсии по городу составляет 3 тысячи 897 рублей, а минимальная пенсионная выплата, которую получают 43 тысячи человек, или 46% от общего числа пенсионеров города - 2 тысячи 600 рублей.

Кроме того, в управлениях труда и социальной защиты населения города зарегистрированы 32 тысячи 419 получателей социальных выплат, что в совокупности с количеством зарегистрированных пенсионеров составляет чуть более 100 тысяч человек, или половину всего населения Горловки.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник: «Горловский Медиа Портал»