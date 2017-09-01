Главврач из Луганска – в топ-20 медиков Украины. Новости

Главврач из Луганска – в топ-20 медиков Украины

01.09.17 16:34dnews.dn.uaНовости

Фото пресс-службы ЛугОГА

В августе впервые состоялось награждение лучших медиков Украины отличием за профессионализм и милосердие «Орденом Святого Пантелеймона». В число 20-ти лучших медиков Украины вошла и гавврач из Северодонецка. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Отличие присуждалась в пяти номинациях:

  • «Лучший врач»,
  • «Лучший медик»,
  • «Новатор здравоохранения»,
  • «Международное сотрудничество в области здравоохранения»,
  • «Служение обществу».

В финал отборочного тура вышли 20 номинантов, а уже среди них были выбраны пять победителей.

Среди финалистов – главный врач Луганского областного дома ребенка № 2, расположенного в Северодонецке, Екатерина Донцова (на фото).

Комментарии