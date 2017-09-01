Аксенов боится массовой миграции в Крым из Донбасса. Новости

В аннексированном Крыму существует ряд «угрозообразующих факторов», среди них и миграция на полуостров жителей Донбасса. Об этом заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает россйсикий «Интерфакс».

«В частности, это … массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в том числе в Республику Крым», – сказал Аксенов в Керчи.

Также в числе «угрозообразующих факторов» Аксенов назвал дислокацию на границе с Крымом украинских добровольческих батальонов. «Угрозу безопасности несет и наличие значительного количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времен Великой Отечественной войны», – добавил он.

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