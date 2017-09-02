Донбасс – единственный регион, где вырос уровень доверия к СМИ. Новости

Уровень доверия граждан к украинским медиа на Донбассе растет, в других местных СМИ – падает. Об этом сообщил президент Академии украинской прессы (АУП) Валерий Иванов во время презентации мониторинга Донецкого института информации (ДИИ) о присутствии языка вражды в материалах донецких СМИ, передает «Детектор медиа».

По его словам, Донецкая область является единственным регионом, где уровень доверия украинцев к местным СМИ растет благодаря профессиональной работе журналистов.

«Я хорошо знаю местную донецкую прессу, как и прессу других регионов Украины. СМИ Донбасса стали работать гораздо профессиональнее, чем, например, в 2014 – начале 2015 годов. Тогда это были больше пропагандистские месседжи, а теперь журналисты перешли к фактам, к инфографике и тому подобное. Это действительно большой прогресс», – сказал Валерий Иванов.

Он констатировал, что в Украине в целом только 20% граждан доверяют отечественным СМИ, 50% – не доверяют. «Единственный регион, где уровень доверия к СМИ вырос – это Донбасс. Этот уровень был всего 5% в 2014 году, но после этого стал постепенно расти. Во всех остальных регионах он падает. Падает из-за плохой работы журналистов, потому что когда журналист скатывается к пропаганде, читатель это чувствует. Власть имеет право вести пропаганду, журналист не имеет права ее подхватывать», – сказал он.